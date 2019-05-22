Рязанская лучница завоевала две «бронзы» на Кубке Европы

22 Май 12:25 2019-05-22T12:25:26+03:00

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Рязанская лучница Екатерина Бирюкова на прошедшем с 12 по 19 мая в Словении Кубке Европы по стрельбе из лука завоевала две бронзовые медали – в личном и командном зачете. Путь к европейской «бронзе» начался на всероссийских соревнованиях в Алуште, где Екатерина стала второй, тем самым пройдя сквозь сито отбора. В Словении сборная России с Бирюковой в своем составе уступила в полуфинале стрелкам из Польши, но затем буквально разгромила представительниц Туманного Альбиона со счетом 6:0. В итоге – командная «бронза».

В личном зачете все оказалось намного сложнее – подчеркивает пресс-служба регионального минспорта. С четвертой позиции в квалификации Екатерина автоматически попала в 1/8. Затем Бирюкова дошла до полуфинала, где точнее оказалась ее соперница из Германии – 3:7. В поединке за «бронзу» рязанка соперничала со своей коллегой по команде, москвичкой Нуриниссо Махмудовой. Точнее была Бирюкова – 7:1. Отметим, что стрельба велась на олимпийской дистанции – 70 метров в сложных погодных условиях: холоде и сильном ветре.

ИСТОЧНИК KP.RU