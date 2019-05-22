2019-05-22T14:27:42+03:00
Общество

Ко Дню России подорожают билеты на поезд-экспресс Москва – Рязань

Уточнить стоимость можно будет за 10 дней до даты поездки
Константин МОГИЛИН
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С 11 по 13 июня повысится стоимость проезда на экспрессе Москва - Рязань «Центральной ППК». Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. Сколько именно будет стоить проезд на электричках в указанные дни, не раскрывается, но обычно цена билетов в праздничные дни начинается от 660 рублей за класс II и от 855 рублей за класс I.

- Напоминаем, продажа билетов на экспрессы с указанием мест начинается за 10 дней до даты поездки. Тарифы на праздничные дни для указанных электропоездов будут опубликованы на сайте АО «Центральная ППК», - говорится в сообщении.

Напомним, сейчас цена билета на экспресс Москва – Рязань начинается от 565 рублей для класса II и от 765 рублей для класса I.

ИСТОЧНИК KP.RU

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