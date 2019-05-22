Рязанский губернатор: Мы хотим, чтобы люди смелее шли в бизнес

СЕГОДНЯ 11:39 2019-05-22T11:44:49+03:00

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22 мая в Рязани открылся межрегиональный этап национальной премии «Бизнес – Успех» — конкурс для предпринимателей, которые готовы заявить о своих проектах на всю страну. Главная цель конкурса – популяризировать малый и средний бизнес, рассказать об успешных опытах улучшения бизнес-климата.

— Во второй раз наш регион становится площадкой форума «Территория бизнеса – территория жизни». Это мероприятие объединяет представителей бизнес сообщества и органов власти, чья работа нацелена на развитие предпринимательства, — отметил во вступительной речи губернатор Николай Любимов. — В Рязанской области мы стараемся делать все возможное для создания максимально комфортной деловой среды. Оказываем необходимую поддержку малому предпринимательству, работаем над снижением административных барьеров, постоянно находимся в диалоге с представителями деловых кругов, общественных организаций. Совместно обсуждаем проблемы, ищем пути их решения. Надеюсь, что и в дальнейшем у нас будут складываться оптимальные, конструктивные отношения.

Фото: "КП-Рязань".

По словам губернатора, в настоящее время в рязанском предпринимательстве заняты активные и целеустремленные люди, которые умеют и хотят работать на благо региона.

— Они активно внедряют передовые технологии, открывают современные производства, создают новые рабочие места, производят конкурентоспособную продукцию и расширяют рынки сбыта, — подчеркнул глава региона. — Конечно, на этом форуме не только оценивают успешные бизнес-проекты, но и говорят о проблемах. Во всех европейских странах малый и средний бизнес – это основа, без них экономика стагнирует. Мы хотим, чтобы люди были смелее, шли в бизнес, старались воспользоваться теми формами поддержки, которую мы им предлагаем, ну и становились успешными.

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ИСТОЧНИК KP.RU