На трассе под Рязанью задержали шиловца с тремя граммами героина

22 Май 11:36 2019-05-22T11:47:23+03:00

Задержание произошло на глазах водителей, проезжающих мимо. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Изменить размер текста: A A

Полицейские задержали жителя поселка Шилово, подозреваемого в перевозке крупной партии героина.

Оперативникам отдела по незаконному обороту наркотиков поступила информация, что 34-летний шиловец собирается привезти в родной райцентр героин из Рязани. Узнав маршрут предполагаемого преступника, полицейские задержали его у села Турлатово.

- Инспекторы ДПС подали водителю знак остановиться якобы для проверки документов, машина прижалась к обочине, а затем злоумышленника задержали, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Во время досмотра обнаружили самодельный контейнер с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это более 3 граммов героина.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU