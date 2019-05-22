На трассе под Рязанью задержали шиловца с тремя граммами героина
Полицейские задержали жителя поселка Шилово, подозреваемого в перевозке крупной партии героина.
Оперативникам отдела по незаконному обороту наркотиков поступила информация, что 34-летний шиловец собирается привезти в родной райцентр героин из Рязани. Узнав маршрут предполагаемого преступника, полицейские задержали его у села Турлатово.
- Инспекторы ДПС подали водителю знак остановиться якобы для проверки документов, машина прижалась к обочине, а затем злоумышленника задержали, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Во время досмотра обнаружили самодельный контейнер с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это более 3 граммов героина.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU