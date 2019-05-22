Волонтеры объявили об исчезновении 24-летнего рязанца

22 Май 10:48 2019-05-22T10:48:37+03:00

Сведений о его местонахождении нет с 20 мая

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В Рязани пропал 24-летний Дмитрий Булатов. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Мещера», мужчина ушел из дома в микрорайоне Дашково-Песочня 20 мая и до сих пор не вернулся.

В опубликованной 22-го числа ориентировке указаны следующие приметы: рост 176 см, телосложение среднее, волосы короткие русые, глаза серые. Одет пропавший был в сине-серые кроссовки Nike, синие джинсы, черную майку, серую куртку Adidas.

С информацией, которая может помочь в поисках, просят обращаться по телефонам 8(4912) 51-21-71 и 8(800)700-56-76.

ИСТОЧНИК KP.RU