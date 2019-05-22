На рязанской дороге легковушка не пропустила тягач с полуприцепом

22 Май 10:46 2019-05-22T10:46:45+03:00

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Во вторник, 21 мая в 23.00 в Шацком районе произошло ДТП. Авария случилась на 366 км трассы М5 «Урал», сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

27-летний водитель на «Ладе Ларгус» выезжал на трассу и, по предварительным данным, не пропустил тягач DAF с полуприцепом. У последнего, кстати, было преимущество проезда.

В итоге 40-летний и 21-летний пассажиры легковушки получили травмы и доставлены в больницу.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано еще 4 ДТП, в которых 6 человек получили травмы. Кроме этого произошло 17 аварий, в которых пострадали лишь автомобили. Инспекторы задержали трех пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU