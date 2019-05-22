Рязанские инспекторы разыскивают очевидцев ДТП на трассе «Каспий»
Михайловский отдел ГИБДД просит откликнуться очевидцев аварии, произошедшей 10 мая, сообщает издательство «Пресса».
Дорожно-транспортное происшествие случилось около 11.20 на 215 км трассы Р-22 «Каспий» – в Михайловском районе на повороте к селу Голдино со стороны села Прудские Выселки.
Легковой автомобиль ВАЗ-2115 или ВАЗ-21099 синего или серо-зеленого цвета врезался в легковушку Nissan и скрылся с места происшествия. Сейчас идут поиски водителя отечественного авто.
Всех, кто обладает какой-либо информацией по этому ДТП, просят обращаться в МОМВД России «Михайловский» по адресу: город Михайлов, площадь Победы, дом 5А или в село Прудская, дом 44А.
Телефоны: 8 (49130) 2-13-70 дежурная часть; 2-75-05 и 2-75-04 – отделения Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU