2019-05-22T09:47:43+03:00
Общество

Свалку птичьего помета в Рязани ликвидируют только к 2020 году

Жители города продолжают жаловаться губернатору на едкий неприятный запах в районе Московского шоссе
Александр РАДЫГИН
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На странице губернатора Николая Любимова во «ВКонтакте» рязанцы вновь жалуются на сильный неприятный запах в районе Московского шоссе.

«Очень сильный запах на всю улицу Юбилейную, даже в квартиры эта гарь проникает, дышать невозможно. Прошу вас принять соответствующие меры», — сообщает один из жителей города.

Представители регионального минприроды тут же отреагировали на пост рязанца и доложили, что областные власти уже разработали проект плана мероприятий по ликвидации несанкционированной свалки на земельном участке. Срок проведения работ — до 2020 года.

«Передвижные лаборатории министерства природопользования и стационарный пост наблюдения в микрорайоне Канищево проводится мониторинг состояния атмосферного воздуха на территории Московского района», — говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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