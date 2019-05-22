2019-05-22T06:26:14+03:00
Общество

На ремонт школ в Рязани к новому учебному году выделят 113 млн рублей

Глава городской администрации провел совещание с директорами образовательных учреждений
Александр РАДЫГИН
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На ремонт школ Рязани в этом году выделят около 113 млн рублей. Об этом сообщил и.о. главы городской администрации 21 мая на совещании с директорами образовательных учреждений. Деньги поступят из областного и городского бюджетов.

Кроме того, уже началась подготовка школ к началу нового учебного года, эксплуатации школ в осенне-зимний период. Все паспорта готовности объектов сферы образования к предстоящему отопительному сезону будут готовы к 20 августа.

На совещании Сергей Карабасов затронул тему и предстоящего праздника «Последний звонок».

- При проведении праздничных мероприятий максимально должны быть усилены меры безопасности, - предупредил чиновник. - В каждой школе назначены ответственные за проведение мероприятий, соблюдение правил пожарной безопасности, с родителями и детьми проведены инструктажи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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