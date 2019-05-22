Чиновники рассказали, на каких улицах Рязани залатали аварийные ямы

22 Май 06:03 2019-05-22T06:04:11+03:00

С начала текущего года работы проведены на 123 улицах. Общая площадь ремонта составила 15 490 кв. метров

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С 13 по 19 мая в Рязани ликвидировали аварийные ямы на 14 участках улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба городской администрации. Работы выполняли четыре бригады Дирекции благоустройства и шесть бригад подрядных организаций.

Отремонтировали дороги на следующих участках:

- улица Мервинская;

- улица Кирпичный завод;

- улица Керамзавод;

- Октябрьский городок;

- улица Песоченская;

- улица Татарская;

- улица Строителей;

- улица Середы;

- улица Лесопарковая;

- улица Новая;

- улица Щедрина;

- Куйбышевское шоссе;

- Ряжском шоссе.

Общая площадь ремонта составила 1 080 квадратных метров.

С 20 по 26 мая работы по заделке выбоин в асфальтобетонном покрытии выполняются на участках автодорог по улицам Пролетарская, Затинная, Песоченская, Шереметьевская и других.

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ИСТОЧНИК KP.RU