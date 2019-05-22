Чиновники рассказали, на каких улицах Рязани залатали аварийные ямы
С 13 по 19 мая в Рязани ликвидировали аварийные ямы на 14 участках улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба городской администрации. Работы выполняли четыре бригады Дирекции благоустройства и шесть бригад подрядных организаций.
Отремонтировали дороги на следующих участках:
- улица Мервинская;
- улица Кирпичный завод;
- улица Керамзавод;
- Октябрьский городок;
- улица Песоченская;
- улица Татарская;
- улица Строителей;
- улица Середы;
- улица Лесопарковая;
- улица Новая;
- улица Щедрина;
- Куйбышевское шоссе;
- Ряжском шоссе.
Общая площадь ремонта составила 1 080 квадратных метров.
С 20 по 26 мая работы по заделке выбоин в асфальтобетонном покрытии выполняются на участках автодорог по улицам Пролетарская, Затинная, Песоченская, Шереметьевская и других.
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ИСТОЧНИК KP.RU