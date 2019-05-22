Рязанка пытается снять с учета двух знакомых, которых сама и прописала

22 Май 05:37 2019-05-22T05:41:04+03:00

Восемь лет женщина не может в полной мере пользоваться и распоряжаться своим домом в Скопинском районе

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В Скопинский районный суд поступило исковое заявление о признании утратившими право пользования жилым помещением, сообщает пресс-служба райсуда.

В иске местная жительница указала, что когда-то получила в дар жилой дом, на который зарегистрировала право собственности. В 2011 году она прописала в доме свою знакомую, на следующий год еще одного человека. Оба они никогда в этом доме не проживали, каких-либо их вещей по месту прописки нет, расходов по содержанию жилого помещения они не несут.

Кроме того, истица не знает, где в настоящий момент проживают ответчики, поэтому направила им письмо с просьбой сняться с регистрационного учета, но ответов не получила.

По словам женщины, «регистрация ответчиков в доме истца существенно ограничивает ее в праве владения, пользования и распоряжения жилым помещением». На основании изложенного, она просит признать ответчиков утратившими право пользования жилым помещением.

По данному делу назначено судебное заседание.

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ИСТОЧНИК KP.RU