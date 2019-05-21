Южная окружная Рязани будет стоять в пробках до сентября
В районе городской свалки дорожники ограничили движение из-за капитального ремонта путепровода
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Во вторник, 21 мая, ФКУ «Поволжуправтодор» сообщило, что на 190-м километре федеральной трассы М5 «Урал» в черте Рязани ограничили движение автотранспорта. Ограничение вызвано капитальным ремонтом путепровода через железную дорогу в районе городской свалки.
Проезжая часть сужена до одной полосы, организовано реверсивное движение со светофором. Скорость движение ограничена 40 километрами в час. Планируется, что работы продлятся до сентября.
В ходе капремонта дорожники заменят дорожное покрытие, опорные части путепровода, барьеры и перила.
ИСТОЧНИК KP.RU
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