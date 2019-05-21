Южная окружная Рязани будет стоять в пробках до сентября

21 Май 18:52 2019-05-22T14:53:03+03:00

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Во вторник, 21 мая, ФКУ «Поволжуправтодор» сообщило, что на 190-м километре федеральной трассы М5 «Урал» в черте Рязани ограничили движение автотранспорта. Ограничение вызвано капитальным ремонтом путепровода через железную дорогу в районе городской свалки.

Проезжая часть сужена до одной полосы, организовано реверсивное движение со светофором. Скорость движение ограничена 40 километрами в час. Планируется, что работы продлятся до сентября.

В ходе капремонта дорожники заменят дорожное покрытие, опорные части путепровода, барьеры и перила.

ИСТОЧНИК KP.RU