Информация об обысках в администрации Рязани оказалась сильно преувеличенной

21 Май 18:24 2019-05-22T08:43:54+03:00

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Во вторник, 21 мая, стало известно, что в структурных подразделениях администрации Рязани представители правоохранительных структур проводят обыски. Однако «Комсомольской правде» из собственных источников стало известно, что информация об обысках сильно преувеличена. Полиция проводит обычные проверочные мероприятия.

Все это делается в рамках проверки, которую своим посылом инициировал на медиафоруме ОНФ Владимир Путин.

Напомним, что в четверг, 16 мая, на заседании медиафорума ОНФ в Сочи показали сюжет журналистки ВГТРК «Ока» Ирины Чепелевой из Рязанской области, где рассказывается о странной ситуации в городском Лесопарке, где якобы оплатили, но так и не произвели установку детской площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU