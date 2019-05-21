2019-05-21T18:10:49+03:00
Общество

В Узбекистан выехала рязанская экспедиция «По следам Сергея Есенина»

Исследователи посетят музей нашего земляка в Ташкенте и наладят связи с читающей Азией
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Фото из блога Татьяны Панфиловой: участники экспедиции в аэропортуФото из блога Татьяны Панфиловой: участники экспедиции в аэропорту
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Из Рязани в Узбекистан отбыла культурно-литературная экспедиция «По следам Сергея Есенина». В 1921 году наш знаменитый земляк совершил поездку в Туркестан, где бывал в Ташкенте, Самарканде, Бухаре. Там он выступал в местных библиотеках и дарил им экземпляры изданий своих книг.

Организаторами экспедиции по есенинским местам стала одна из руководителей рязанской узбекской диаспоры Зулайхо Кадирова и депутат облдумы Татьяна Панфилова, их поддержало региональное министерство культуры. Рязанцы вылетели за границу 21 мая. Кроме визита в ташкентский музей Есенина, они посетят Самарканд и фестиваль шелка в Бухаре, встретятся с членами Союза журналистов и писателей Узбекистана, а также с туристическими организациями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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