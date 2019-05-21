Рязанским предпринимателям сообщили, что повсеместное введение онлайн-касс могут отложить

21 Май 17:50 2019-05-22T09:35:55+03:00

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21 мая в «Прио-Внешторгбанке» прошел семинар по применению онлайн-касс в работе индивидуальных предпринимателей. Во встрече, организованной финансовым учреждением, участвовали ведущие специалисты УФНС региона, а также уполномоченный по правам предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин.

Налоговики рассказали предпринимателям обо всех аспектах перехода на новое оборудование, а также о том, что 1 июля возможно еще не станет финальной датой для повсеместного применения онлайн-касс.

- Дело в том, что сейчас в Госдуме рассматривается проект поправок в 54-ФЗ. Основное новшество - возможная отсрочка перехода на онлайн-кассы до 1 июля 2021 года для части индивидуальных предпринимателей. Если закон будет принят, отложить покупку кассы смогут ИП без работников, продающие товары собственного производства или оказывающие услуги, - сообщил начальник контрольного отдела №2 УФНС РФ по Рязанской области Роман Смалев.

Все остальные категории индивидуальных предпринимателей региона в обязательном порядке должны будут перейти на новую систему.

ИСТОЧНИК KP.RU