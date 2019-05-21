В Рязани стартует «Фестивальное лето» - опубликована программа мероприятий

21 Май 17:17 2019-05-21T17:17:11+03:00

Основными площадками станут улица Почтовая, горпарк на улице Ленина и ЦПКиО

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«Фестивальное лето» в Рязани откроется 24 мая на улице Почтовой. Администрация города опубликовала план мероприятий, завершатся которые только в сентябре.

Творческие, интерактивные, анимационные площадки заработают на Рязанском Арбате с 18.00. На главной сцене выступят кавер-группа «SmooZzy», детский музыкальный театр «Созвездие добра» и другие коллективы.

Улице Ленина станет основной площадкой для проекта «Арт-субботник», а танцверанда ЦПКиО – для «Воскресных вечеров в парке». При этом первый, джазовый, опен-эйр «Арт-субботника» с творческим мастер-классом прогремит 1 июня на Лыбедском бульваре (18.00). Первый же «Воскресный вечер в парке» гости скоротают в Кремлевском сквере 6 июня на концерте «Обратно в детство» (19.00).

Там же, в Рязанском кремле, в рамках проекта «Кино под открытым небом» на большом экране будут показывать лучшие российские театральные постановки последних десятилетий.

Кроме того, 22 мая на Почтовой, 54 заработает арт-пространство «Подвал».

- Каждуюсреду здесь будут проходить различные мероприятия, выставки, рок-концерты, концерты классической музыки, квартирники, поэтические вечера, - так описывают новую площадку организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU