На капремонт канализации муниципалитетам Рязанской области выделят 113,5 млн рублей
21 мая состоялось заседание правительства Рязанской области, на котором, в числе прочего, скорректировали финансирование региональной госпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности».
В этом году на программу из областного бюджета решили выделить дополнительно почти 170 млн. рублей. 56 из них пойдут на покупку машин для коммунального хозяйства и содержания дорог, а 113,5 млн. рублей – на капремонт сетей водоотведения. Кстати, последняя часть, то есть субсидии на починку канализации, заложены в программу впервые.
По словам губернатора, региональные власти и дальше будут помогать муниципалитетам в этом направлении.
– Многое нужно сделать. Местами износ этих сетей достигает 80%, в итоге происходят серьезные коммунальные аварии, – сказал Николай Любимов.
Напомним, две из них произошли в центре Рязани под занавес майских праздников и сразу после них: на одном пятачке рванули по очереди канализационная труба и водопроводная сеть.
ИСТОЧНИК KP.RU