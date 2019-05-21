2019-05-21T16:40:53+03:00
Недвижимость

На капремонт канализации муниципалитетам Рязанской области выделят 113,5 млн рублей

Это сумма – на всех, включая Рязань с ее коммунальными коллапсами
Мария БЛИНОВА
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21 мая состоялось заседание правительства Рязанской области, на котором, в числе прочего, скорректировали финансирование региональной госпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

В этом году на программу из областного бюджета решили выделить дополнительно почти 170 млн. рублей. 56 из них пойдут на покупку машин для коммунального хозяйства и содержания дорог, а 113,5 млн. рублей – на капремонт сетей водоотведения. Кстати, последняя часть, то есть субсидии на починку канализации, заложены в программу впервые.

По словам губернатора, региональные власти и дальше будут помогать муниципалитетам в этом направлении.

– Многое нужно сделать. Местами износ этих сетей достигает 80%, в итоге происходят серьезные коммунальные аварии, – сказал Николай Любимов.

Напомним, две из них произошли в центре Рязани под занавес майских праздников и сразу после них: на одном пятачке рванули по очереди канализационная труба и водопроводная сеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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