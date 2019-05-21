В Рязанской области потеплеет до +28
Местами пройдет небольшой дождь
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На 22 мая в Рязанской области прогнозируется переменная облачность. Ночью обойдется без осадков, а вот днем местами ожидают небольшой дождь. Осадки (до 2 миллиметров) выпадут, прежде всего, на севере и северо-востоке, однако зацепит и несколько южных районов.
Температура воздуха в среду будет ощутимо выше, чем во вторник: +7…+12 градусов ночью и +23…+28 днем. То есть на сей раз обойдется без заморозков.
Ветер юго-западный, в светлое время суток 5-10 метров в секунду.
Прогноз составлен рязанским филиалом Гидрометцентра.
Фото: 62.mchs.gov.ru
ИСТОЧНИК KP.RU