В Рязанской области потеплеет до +28

СЕГОДНЯ 14:46 2019-05-21T14:47:03+03:00

Изменить размер текста: A A

На 22 мая в Рязанской области прогнозируется переменная облачность. Ночью обойдется без осадков, а вот днем местами ожидают небольшой дождь. Осадки (до 2 миллиметров) выпадут, прежде всего, на севере и северо-востоке, однако зацепит и несколько южных районов.

Температура воздуха в среду будет ощутимо выше, чем во вторник: +7…+12 градусов ночью и +23…+28 днем. То есть на сей раз обойдется без заморозков.

Ветер юго-западный, в светлое время суток 5-10 метров в секунду.

Прогноз составлен рязанским филиалом Гидрометцентра.

Фото: 62.mchs.gov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU