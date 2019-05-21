Рязанка вышла в суперфинал всероссийского конкурса красоты

СЕГОДНЯ 14:21 2019-05-21T14:34:30+03:00

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Рязанка Софья Филиппова принимает участие в III Всероссийском конкурсе красоты «Королева леса 2019». В красоте и смекалке здесь соревнуются работницы лесной отрасли, студентки профильных образовательных организаций. Софья же окончила Рязанский агротехнологический университет и ныне трудится в ФБУ «Рослесозащита».

На днях девушка прошла отбор в суперфинал конкурса, о чем написала на своей странице ВКонтакте. Конкурс проходит в Архангельске, здесь же 7-10 августа пройдет и суперфинал. Главным призом, который вручат победительницу, будет автомобиль.

Фото: страница Софьи ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU