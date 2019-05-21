2019-05-21T13:17:07+03:00
Происшествия

В Рязанской области разыскивают пропавшую 31-летнюю Елену Валееву

Девушка может находиться в любом населенном пункте региона
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Рязанской области разыскивают 31-летнюю Еленеу Валееву, сообщает поисково-спасательный отряд «Мещера».

«Может находиться в Рязани или области», — говорится в сообщении.

Приметы: рост 175 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие.

Если вы видели этого человека, или вам известно его местонахождение, звоните по телефонам: 8 (996) 616-66-91, 8 (4912) 51-21-71.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Пропавшую неделю назад 15-летнюю рязанку нашли живой

Девушка находится в кругу родных и близких (подробнее).

Пропавшую больше суток назад 51-летнюю рязанку нашли живой

В настоящее время женщина находится в кругу родных и близких (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Захаровская администрация опровергла закрытие двух школ района
Рязанка незаконно торговала спиртным в столовой
Дорогу в Дашково-Песочне построят после повторного обращения к депутату Госдумы Андрею Макарову
Водитель, протаранивший арку туннеля, был пьян и оказался в Скопине по ошибке
«Ростелеком» покажет концерт Анны Нетребко со звездами мировой оперы
Открытие пляжного сезона на озере Ласковское под Рязанью отложили
С понедельника горячую воду отключат еще на шести улицах Рязани
Преследуя должника, рязанский пристав арестовал имущество другого человека
В Рязанской области поводом для смертельной ссоры стал мешок с картошкой
По факту падения в Касимове на ребенка бетонной плиты следователи проводят проверку
СКР отказал в возбуждении уголовного дела по факту падения в яму рязанской школьницы
В Касимове на подростка упала бетонная плита
В Рязанском районе вышли на борьбу с борщевиком
В Рязани задержали иностранца, объявленного в международный розыск
После проверки Ростехнадзора в Рязанской области закрыли две школы
В Михайлове вандалы уничтожают клумбы и воруют цветы