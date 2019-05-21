В Рязанской области разыскивают пропавшую 31-летнюю Елену Валееву
В Рязанской области разыскивают 31-летнюю Еленеу Валееву, сообщает поисково-спасательный отряд «Мещера».
«Может находиться в Рязани или области», — говорится в сообщении.
Приметы: рост 175 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие.
Если вы видели этого человека, или вам известно его местонахождение, звоните по телефонам: 8 (996) 616-66-91, 8 (4912) 51-21-71.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Пропавшую неделю назад 15-летнюю рязанку нашли живой
Девушка находится в кругу родных и близких (подробнее).
Пропавшую больше суток назад 51-летнюю рязанку нашли живой
В настоящее время женщина находится в кругу родных и близких (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU