В Рязанской области разыскивают пропавшую 31-летнюю Елену Валееву

21 Май 13:17 2019-05-21T13:17:07+03:00

Девушка может находиться в любом населенном пункте региона

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В Рязанской области разыскивают 31-летнюю Еленеу Валееву, сообщает поисково-спасательный отряд «Мещера».

«Может находиться в Рязани или области», — говорится в сообщении.

Приметы: рост 175 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие.

Если вы видели этого человека, или вам известно его местонахождение, звоните по телефонам: 8 (996) 616-66-91, 8 (4912) 51-21-71.

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ИСТОЧНИК KP.RU