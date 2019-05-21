В Рязанской области раскрыто убийство, совершенное 16 лет назад

21 Май 12:45 2019-05-21T12:50:48+03:00

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25 июня 2011 года неподалеку от деревни Новые Воды Кораблинского района случайный прохожий, выгуливающий собаку, обнаружил скелетированные останки. Собака выкопала из земли кости, очень напоминающие кости человека. Мужчина вызвал полицию.

Сотрудники правоохранительных структур извлекли из грунта человеческий скелет. Судебно-медицинская экспертиза установила, что на черепе имеется многооскольчатый перелом, который мог стать причиной гибели человека. По факту обнаружения человеческих останков Следственный комитет РФ по Рязанской области возбуди уголовное дело по статье «Убийство». Долгое время преступление оставалось не раскрытым.

Однако целенаправленная работа по раскрытию преступлений прошлых лет, которую СКР проводит совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД России, позволила выйти на след преступника. В январе 2019 года сотрудникам Главного управления криминалистики СКР удалось получить ДНК-профиль погибшего. Полицейские провели колоссальную работу, опросив родственников жителей Кораблинского и соседних районов пропавших без вести, и провели сравнительный анализ ДНК-профилей. Выяснилось, что генетический профиль убитого совпадает с генетическим профилем пожилой женщины поселка Газопровод. В октябре 2002 года у нее бесследно пропал 25-летний сын. Молодой человек вышел вечером из дома на прогулку и не вернулся.

Установив личность погибшего, следователи заново принялись восстанавливать цепочку событий того далеко дня. Под подозрение попал случайный знакомый убитого – житель райцентра Кораблино 1982 года рождения. Сначала мужчина отрицал свою вину, но исследование на полиграфе доказали, что он причастен к преступлению. И уже вскоре подозреваемый во всем сознался. Он сообщил, что распивал спиртное со своей жертвой во дворе дома. Возник конфликт, во время которого он ударил своего оппонента кирпичом по голове. Травма оказалась смертельной. После этого парень вывез тело убитого в лес и закопал.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU