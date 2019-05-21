Рязанской ИК-2 исполнилось 70 лет
В честь 70-летия исправительной колонии №2 в рязанском ДК «Приокский» прошел праздничный концерт. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.
Поздравить сотрудников системы исполнения наказаний пришли представители региональной и муниципальной власти, ветераны системы и начальник УФСИН по Рязанской области Валерий Семенов.
Поздравляя юбиляров, начальник управления пожелал коллективу ИК-2 успехов в достижении намеченных целей, а ветеранам - всегда быть востребованными. И особенно в деле передачи богатого профессионального опыта.
- 70 лет - это целая эпоха, - отметил Валерий Семенов.
За многолетний труд и вклад в развитие уголовно-исполнительной системы и в связи с 70-летием ИК, лучшим сотрудникам и ветеранам системы вручили региональные и ведомственные награды.
Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU