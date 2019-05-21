2019-05-21T11:59:53+03:00
Общество

Рязанской ИК-2 исполнилось 70 лет

По случаю юбилея в ДК «Приокский» прошел праздничный концерт
Роман КАРПОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.
Изменить размер текста:

В честь 70-летия исправительной колонии №2 в рязанском ДК «Приокский» прошел праздничный концерт. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Поздравить сотрудников системы исполнения наказаний пришли представители региональной и муниципальной власти, ветераны системы и начальник УФСИН по Рязанской области Валерий Семенов.

Поздравляя юбиляров, начальник управления пожелал коллективу ИК-2 успехов в достижении намеченных целей, а ветеранам - всегда быть востребованными. И особенно в деле передачи богатого профессионального опыта.

- 70 лет - это целая эпоха, - отметил Валерий Семенов.

За многолетний труд и вклад в развитие уголовно-исполнительной системы и в связи с 70-летием ИК, лучшим сотрудникам и ветеранам системы вручили региональные и ведомственные награды.

Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.

Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязанской области появится еще одна хоккейная команда
21-летний парень без прав попал в ДТП на мотоцикле в центре Рязани
В ДТП с мотоциклом пострадали два несовершеннолетних рязанца
«Ростелеком» предложил рязанцам целый год бесплатно смотреть «Wink ТВ-онлайн»
На «Читающей Почтовой» рязанцев встретит детская писательница Ая эН
Привычка ездить пьяным обернулась для рязанца реальным сроком
В Рязани спасли пациентку, попавшую в страшное ДТП в Шацком районе
Рязанцы пострадали от сети медклиник с лжедокторами
Счетная палата проверит использование денег на ремонт Солотчинского моста
Ремонт Московского шоссе полностью завершится к 1 сентября
Под Рязанью на праздновании 80-летия бабушки между ее внуком и зятем произошла смертельная ссора
Под Рязанью пьяный на «Оке» вылетел с дороги и врезался в дерево
Дополнительно 200 рязанцев получат высокотехнологичную помощь, не выезжая из области
В Рязани два дня будут выключать свет
Рязанцев приглашают на фестиваль «Во!СемьЯ!»