21-летний парень без прав попал в ДТП на мотоцикле в центре Рязани

СЕГОДНЯ 11:15 2019-05-21T11:20:46+03:00

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В понедельник, 20 мая, в Рязани на улице Дзержинского напротив дома №32 произошло ДТП с участием мотоцикла Yamaha. Установлено, что 21-летний молодой человек не справился с управлением и опрокинул двухколесное транспортное средство на асфальт. Для оказания помощи пострадавшего доставляли в медучреждение

Дорожные полицейские выяснили, что парень сел за руль мотоцикла не имя прав на управление подобной техникой. По данному случаю проводится проверка.

Всего за минувшие сутки в регионе произошло четыре ДТП, в которых четыре человека получили травмы. Также зарегистрировано 25 происшествий с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержаны семь нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU