В ДТП с мотоциклом пострадали два несовершеннолетних рязанца
Прав у водителя железного коня не оказалось
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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20 мая около 21.30 в Рыбном произошло ДТП, в котором пострадали двое несовершеннолетних, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.
33-летний житель райцентра на Kia Rio ехал по улице Большой в сторону Юбилейной и поворачивая налево сбил попутный мотоцикл «Racer», который в этот момент пошел на обгон. После этого удара мотоцикл влетел в легковушку Kia Ceed, припаркованную на противоположной стороне.
В результате 17-летний мотоциклист и его 16-летняя пассажирка обращались за помощью врачей. Госпитализации не потребовалось. Кстати, водительских прав у молодого человека не оказалось.
ИСТОЧНИК KP.RU