В ДТП с мотоциклом пострадали два несовершеннолетних рязанца

СЕГОДНЯ 11:10 2019-05-21T11:10:58+03:00

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20 мая около 21.30 в Рыбном произошло ДТП, в котором пострадали двое несовершеннолетних, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

33-летний житель райцентра на Kia Rio ехал по улице Большой в сторону Юбилейной и поворачивая налево сбил попутный мотоцикл «Racer», который в этот момент пошел на обгон. После этого удара мотоцикл влетел в легковушку Kia Ceed, припаркованную на противоположной стороне.

В результате 17-летний мотоциклист и его 16-летняя пассажирка обращались за помощью врачей. Госпитализации не потребовалось. Кстати, водительских прав у молодого человека не оказалось.

ИСТОЧНИК KP.RU