На «Читающей Почтовой» рязанцев встретит детская писательница Ая эН
В воскресенье, 26 мая, областная детская библиотека организует в центре Рязани литературный фестиваль «Читающая улица Почтовая-2019».
Вдоль улицы под открытым небом развернется праздничная программа «Про100 читай ярко!». Панорама любимых книг и интерактивных площадок на этот раз посвящена столетию библиотеки, а потому организаторы обещают незабываемое путешествие в прошлое.
В программе «читающей Почтовой»:
- юбилейный флешмоб;
- космические сеансы в мобильном планетарии;
- общение с замечательной гостьей: к нам едет известная среди подрастающего поколения книголюбов писательница Ая эН (Москва), победитель национального конкурса детской литературы «Книгуру», автор книг «Мутангелы», «Библия в SMSках», «Абсолютно необитаемые».
Будут здесь и концертная программа, и интерактив:
- выступление театра песни «The Simple»;
- выступление ансамбля танца «Рязань» из МКЦ;
- площадка отряда РГУ имени С.А. Есенина «Звездный»;
- площадка военно-патриотического клуба «ПОИСК» академии ФСИН.
- литературные конкурсы и викторины;
- книжные выставки;
- творческие мастер-классы;
- летняя игротека.
Библиотека подведет и итоги своих конкурсов – «Космос становится ближе» и «Юбилейный слоган». Наградят в этот день также победителей конкурса репостов ВКонтакте и лучших читателей.
Подробности у организаторов по телефону 25-67-00.
Начало фестиваля в 12.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU