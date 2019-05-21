2019-05-21T10:09:55+03:00
Звезды

На «Читающей Почтовой» рязанцев встретит детская писательница Ая эН

Организаторы подготовили конкурсы, выставки и концертные площадки
Мария БЛИНОВА
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В воскресенье, 26 мая, областная детская библиотека организует в центре Рязани литературный фестиваль «Читающая улица Почтовая-2019».

Вдоль улицы под открытым небом развернется праздничная программа «Про100 читай ярко!». Панорама любимых книг и интерактивных площадок на этот раз посвящена столетию библиотеки, а потому организаторы обещают незабываемое путешествие в прошлое.

В программе «читающей Почтовой»:

- юбилейный флешмоб;

- космические сеансы в мобильном планетарии;

- общение с замечательной гостьей: к нам едет известная среди подрастающего поколения книголюбов писательница Ая эН (Москва), победитель национального конкурса детской литературы «Книгуру», автор книг «Мутангелы», «Библия в SMSках», «Абсолютно необитаемые».

Будут здесь и концертная программа, и интерактив:

- выступление театра песни «The Simple»;

- выступление ансамбля танца «Рязань» из МКЦ;

- площадка отряда РГУ имени С.А. Есенина «Звездный»;

- площадка военно-патриотического клуба «ПОИСК» академии ФСИН.

- литературные конкурсы и викторины;

- книжные выставки;

- творческие мастер-классы;

- летняя игротека.

Библиотека подведет и итоги своих конкурсов – «Космос становится ближе» и «Юбилейный слоган». Наградят в этот день также победителей конкурса репостов ВКонтакте и лучших читателей.

Подробности у организаторов по телефону 25-67-00.

Начало фестиваля в 12.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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