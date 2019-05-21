Привычка ездить пьяным обернулась для рязанца реальным сроком
Рязанский районный суд приговорил любителя пьяной езды к 8 месяцам в колонии-поселении. До этого он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
Как сообщает пресс-служба суда, приговор вынесен 20 мая. Мужчина 1971 года рождения, несмотря на свой возраст, оказался не слишком благоразумным: сначала нарвался на «административку», затем попался нетрезвым за рулем повторно (такой проступок уже подпадает под статью 264.1 УК РФ), а теперь превратил свой условный срок по предыдущему приговору в реальный.
После отбывания наказания рязанцу еще 3 года нельзя будет управлять транспортными средствами.
ИСТОЧНИК KP.RU