Привычка ездить пьяным обернулась для рязанца реальным сроком

СЕГОДНЯ 09:46 2019-05-21T09:52:42+03:00

Путевкой в колонию стал третий раз, когда он попался нетрезвым за рулем

Изменить размер текста: A A

Рязанский районный суд приговорил любителя пьяной езды к 8 месяцам в колонии-поселении. До этого он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Как сообщает пресс-служба суда, приговор вынесен 20 мая. Мужчина 1971 года рождения, несмотря на свой возраст, оказался не слишком благоразумным: сначала нарвался на «административку», затем попался нетрезвым за рулем повторно (такой проступок уже подпадает под статью 264.1 УК РФ), а теперь превратил свой условный срок по предыдущему приговору в реальный.

После отбывания наказания рязанцу еще 3 года нельзя будет управлять транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU