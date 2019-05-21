2019-05-21T09:20:03+03:00
Здоровье

В Рязани спасли пациентку, попавшую в страшное ДТП в Шацком районе

Девушку выписали, продолжит лечение она дома в Москве
Александр РАДЫГИН
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Фото: министерство здравоохранения Рязанской области.Фото: министерство здравоохранения Рязанской области.
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Пациентку, спасенную после аварии в Шацком районе, выписали из травматологического отделения ОКБ, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.

Молодая женщина провела в больнице чуть больше двух недель после аварии, которая случилась на трассе в Рязанской области. В автомобиле находились ее свекровь, муж и ребенок. По сравнению с Марией они получили более легкие повреждения. Мария же находилась между жизнью и смертью.

Врачи ОКБ зафиксировали множественные переломы и повреждения внутренних органов, шок третьей степени. Для спасения пациентки потребовалась помощь врачей разных отделений. Завершающим этапом стало лечение в отделении травматологии.

- После того, как пациентке провели лечение на легких и органах брюшной полости, потребовалась операция на бедренной кости, - сообщил заведующий травматологическим отделением Анатолий Тюрчин. - Мы провели остеосинтез. Во время такой операции осколки кости фиксируют при помощи имплантатов, внедренных внутрь костномозгового канала. У пациентки остались только несколько небольших следов после операции. Сейчас она идет на поправку.

Из ОКБ Мария уехала в Москву, где она живет. По просьбе родственников ее лечение завершится там. Сейчас состояние пациентки не вызывает опасения у врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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