Рязанцы пострадали от сети медклиник с лжедокторами

СЕГОДНЯ 09:00 2019-05-21T09:00:36+03:00

В нашем и еще ряде регионов прошли обыски по делу о крупномасштабной мошеннической схеме

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Рязанская область стала одним из регионов, где прошли обыски о крупномасштабной мошеннической схеме в сфере медицинских услуг. Преступное сообщество во главе с иностранцем организовало сеть клиник, куда людей зазывали на обследование с помощью call-центров.

В итоге клиентов (прежде всего, пожилых) сотрудники без медицинского образования обманывали насчет имеющихся у них болезней, которые требуют неотложного и дорогостоящего лечения. Под это предлагали кредиты до 500 тысяч рублей.

В МВД России, как сообщает пресс-служба ведомства, полагают, что от действий лжедокторов пострадало более 11 тысяч граждан, а сумма ущерба составляет не менее 1 миллиарда рублей.

Раскрыли схему и возбудили уголовное дело в Республики Чувашия. Обыски помимо Рязанской области проводились также в Москве, Санкт-Петербурге, Владимирской, Калужской и Ярославской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU