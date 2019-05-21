Ремонт Московского шоссе полностью завершится к 1 сентября

СЕГОДНЯ 07:26 2019-05-21T07:32:13+03:00

В администрации города отчитались о ходе работ на важной артерии областного центра

Изменить размер текста: A A

Ремонт дорожного полотна на Московском шоссе, площадью 79 тысяч квадратных метров, входит в завершающую стадию. Об этом на оперативном совещании сообщил и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов.

- Сейчас подрядчик укладывает второй, финальный слой асфальтобетонного покрытия. Работы ведутся в основном ночью, чтобы не создавать затруднений движению транспорта, – подчеркнул чиновник.

По данным управления благоустройства, финишный слой асфальта уложен на 80% проезжей части. Что касается обустройства дороги и установки барьерных ограждений, то работы завершены полностью.

В настоящее время дорожники наносят дорожную разметку. Все работы на Московском шоссе завершатся к 1 сентября.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Минтранс рассказал, как идет ремонт дорог в Старожиловском районе

Дорожникам предстоит привести асфальтобетонное покрытие в нормативное состояние (подробнее).

Губернатор рассказал, как сделать качественный ремонт рязанских дорог

Глава региона побывал на асфальтобетонном и бетоносмесительном предприятии (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU