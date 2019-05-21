Ремонт Московского шоссе полностью завершится к 1 сентября
Ремонт дорожного полотна на Московском шоссе, площадью 79 тысяч квадратных метров, входит в завершающую стадию. Об этом на оперативном совещании сообщил и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов.
- Сейчас подрядчик укладывает второй, финальный слой асфальтобетонного покрытия. Работы ведутся в основном ночью, чтобы не создавать затруднений движению транспорта, – подчеркнул чиновник.
По данным управления благоустройства, финишный слой асфальта уложен на 80% проезжей части. Что касается обустройства дороги и установки барьерных ограждений, то работы завершены полностью.
В настоящее время дорожники наносят дорожную разметку. Все работы на Московском шоссе завершатся к 1 сентября.
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ИСТОЧНИК KP.RU