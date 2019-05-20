Под Рязанью пьяный на «Оке» вылетел с дороги и врезался в дерево

СЕГОДНЯ 19:08 2019-05-20T19:08:47+03:00

За три дня по области поймали четыре десятка нетрезвых водителей

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19 мая пьяный водитель из Рязани отправил в кювет «Оку», которой управлял, и, съехав с дороги, врезался в дерево. Сам он в результате ДТП доставлен в медучреждение, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Инцидент произошел в 23.45 на трассе Спас-Клепики – Рязань. То, что водитель был нетрезв, показало его освидетельствование (0,297 промилле на литр выдыхаемого воздуха), но и без всяких приборов признаки опьянения были очевидными для инспекторов ГИБДД.

Нарушителя и пострадавшего в одном лице ждет лишение прав и крупный штраф – 30 тысяч рублей.

Всего с 17 по 19 мая на дорогах региона поймали 39 нетрезвых водителей. Сообщать о тех, кто позволяет садиться за руль подшофе, призывают по телефонам (4912) 46-30-40, 27-50-70 или 02 .

ИСТОЧНИК KP.RU