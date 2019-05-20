2019-05-20T19:08:47+03:00
Происшествия

Под Рязанью пьяный на «Оке» вылетел с дороги и врезался в дерево

За три дня по области поймали четыре десятка нетрезвых водителей
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: 62.мвд.рфФото: 62.мвд.рф
Изменить размер текста:

19 мая пьяный водитель из Рязани отправил в кювет «Оку», которой управлял, и, съехав с дороги, врезался в дерево. Сам он в результате ДТП доставлен в медучреждение, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Инцидент произошел в 23.45 на трассе Спас-Клепики – Рязань. То, что водитель был нетрезв, показало его освидетельствование (0,297 промилле на литр выдыхаемого воздуха), но и без всяких приборов признаки опьянения были очевидными для инспекторов ГИБДД.

Нарушителя и пострадавшего в одном лице ждет лишение прав и крупный штраф – 30 тысяч рублей.

Всего с 17 по 19 мая на дорогах региона поймали 39 нетрезвых водителей. Сообщать о тех, кто позволяет садиться за руль подшофе, призывают по телефонам (4912) 46-30-40, 27-50-70 или 02 .

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Рязанью на праздновании 80-летия бабушки между ее внуком и зятем произошла смертельная ссора
Дополнительно 200 рязанцев получат высокотехнологичную помощь, не выезжая из области
В Рязани два дня будут выключать свет
Рязанцев приглашают на фестиваль «Во!СемьЯ!»
В Рязани сфотографировали спящего у Вечного огня мужчину
В рязанском райцентре вопреки протестам местных жителей снесли старинный татарский особняк
На трех рязанских дорогах вводится ограничение для большегрузов
После обращения рязанцев УФАС проверит законность продажи элитной земли
«Мармакс» рассказал о приватной атмосфере комплекса бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева»
Ночные заморозки не желают оставлять Рязанскую область
В Рязани пропал 55-летний велосипедист
Рязанский Фонд капремонта перестал публиковать районы с плохими сборами взносов
Петицию против уничтожения озера в Рязани направят в ЮНЕСКО
Денис Мацуев выступил в Рязани с традиционным майским концертом
В Рязани велосипедист сбил школьницу на самокате
В Рязани мужчина выпал из окна пятого этажа
Рязанцы задолжали за газ почти 100 миллионов рублей
В ресторане «Буфетъ» запустили собственное производство сыров
Рязанские невесты устроят в конце мая забег на шпильках и снимутся в клипе
Пропавшую неделю назад 15-летнюю рязанку нашли живой
С предприятия, загрязнившего рязанские реки, пытаются взыскать почти 4 млрд рублей
Пять человек пострадали в жестком ДТП на Есенина в Рязани
24 мая в Рязани пешеходной экскурсией откроется туристический сезон
Выпускники РязГМУ отметили 25-летие своих врачебных дипломов