Дополнительно 200 рязанцев получат высокотехнологичную помощь, не выезжая из области

СЕГОДНЯ 17:53 2019-05-20T17:53:27+03:00

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На высокотехнологичную медицинскую помощь, которой нет в базовой программе обязательного медицинского страхования, из бюджета Рязанской области дополнительно выделят 30 миллионов рублей. В результате еще 200 человек смогут пройти такое лечение в стенах областных больниц, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

По профилям травматология/ортопедия, нейрохирургия, онкология и офтальмология люди будут лечиться в Областной клинической больнице, онкодиспансере и в больнице имени Семашко.

В прошлом году высокотехнологичную помощь получили 9 тысяч человек, из них более половины – у рязанских врачей. Кстати, еще в 2013 году число жителей региона, которым оказали помощь такого уровня в местных больницах, было вдвое меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU