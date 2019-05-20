Рязанцев приглашают на фестиваль «Во!СемьЯ!»

СЕГОДНЯ 16:29 2019-05-20T16:30:14+03:00

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В ближайшую субботу, 25 мая, в Городском парке около Рязанской филармонии пройдет IX Открытый областной фестиваль «Во!СемьЯ!».

Ежегодно на праздник приходят более 7 тысяч рязанцев и гостей города и на этот раз организаторы ожидают увидеть не меньше. Благо, знают, что им предложить – на главной сцене традиционно выступят представители областного и районных центров, а в парке гостей ждут развлечения на любой вкус: конкурсы, творческие мастер-классы, аттракционы, множество призов и подарков.

Помимо развлечения, время можно провести и с пользой – в парке пройдут бесплатные консультации юристов, сотрудников служб ЖКХ, социального страхования, сотрудников ГИБДД.

– Первый фестиваль мы создавали, что называется для себя, для своих детей и для наших друзей, – рассказывают авторы «Во!СемьИ!» Борис Мейстер и Максим Левин. – Проект получился неформальный, искренний. Он понравился людям и пошел в массы. Сегодня это, пожалуй, один из самых любимых семейных праздников, который рязанцы ждут целый год. Кроме того, фестиваль стал удачной формой партнерства органов исполнительной власти и социально-ответственного бизнеса. Он продолжает набирать обороты. В следующем году «Во!СемьЯ!» отметит десятилетний юбилей. Причем уже в пятый раз он проводится в Орле, есть предпосылки для проведения в Калуге, Смоленске и других городах ЦФО.

Фестиваль живет в ногу со временем. Неизменным остается только одно: ценность каждого его участника, который привносит в «Во!СемьЮ!» что-то свое – истории, семейные традиции. Люди, приезжающие из разных уголков нашей области, лучшее подтверждение тому, что «Во!СемьЯ!» – фестиваль, на котором стоит побывать!

Узнать подробнее о программе фестиваля и посмотреть на лучшие фотографии прошлых лет можно на сайте во7я.рф

Начало в 12.00.

Фото: сайт во7я.рф

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU