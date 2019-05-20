2019-05-20T16:30:14+03:00
Общество

Рязанцев приглашают на фестиваль «Во!СемьЯ!»

Гостей ждет масса развлечений, музыка и даже полезные консультации
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В ближайшую субботу, 25 мая, в Городском парке около Рязанской филармонии пройдет IX Открытый областной фестиваль «Во!СемьЯ!».

Ежегодно на праздник приходят более 7 тысяч рязанцев и гостей города и на этот раз организаторы ожидают увидеть не меньше. Благо, знают, что им предложить – на главной сцене традиционно выступят представители областного и районных центров, а в парке гостей ждут развлечения на любой вкус: конкурсы, творческие мастер-классы, аттракционы, множество призов и подарков.

Помимо развлечения, время можно провести и с пользой – в парке пройдут бесплатные консультации юристов, сотрудников служб ЖКХ, социального страхования, сотрудников ГИБДД.

– Первый фестиваль мы создавали, что называется для себя, для своих детей и для наших друзей, – рассказывают авторы «Во!СемьИ!» Борис Мейстер и Максим Левин. – Проект получился неформальный, искренний. Он понравился людям и пошел в массы. Сегодня это, пожалуй, один из самых любимых семейных праздников, который рязанцы ждут целый год. Кроме того, фестиваль стал удачной формой партнерства органов исполнительной власти и социально-ответственного бизнеса. Он продолжает набирать обороты. В следующем году «Во!СемьЯ!» отметит десятилетний юбилей. Причем уже в пятый раз он проводится в Орле, есть предпосылки для проведения в Калуге, Смоленске и других городах ЦФО.

Фестиваль живет в ногу со временем. Неизменным остается только одно: ценность каждого его участника, который привносит в «Во!СемьЮ!» что-то свое – истории, семейные традиции. Люди, приезжающие из разных уголков нашей области, лучшее подтверждение тому, что «Во!СемьЯ!» – фестиваль, на котором стоит побывать!

Узнать подробнее о программе фестиваля и посмотреть на лучшие фотографии прошлых лет можно на сайте во7я.рф

Начало в 12.00.

Фото: сайт во7я.рф

Фото: сайт во7я.рф

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дополнительно 200 рязанцев получат высокотехнологичную помощь, не выезжая из области
В Рязани два дня будут выключать свет
В Рязани сфотографировали спящего у Вечного огня мужчину
В рязанском райцентре вопреки протестам местных жителей снесли старинный татарский особняк
На трех рязанских дорогах вводится ограничение для большегрузов
После обращения рязанцев УФАС проверит законность продажи элитной земли
«Мармакс» рассказал о приватной атмосфере комплекса бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева»
Ночные заморозки не желают оставлять Рязанскую область
В Рязани пропал 55-летний велосипедист
Рязанский Фонд капремонта перестал публиковать районы с плохими сборами взносов
Петицию против уничтожения озера в Рязани направят в ЮНЕСКО
Денис Мацуев выступил в Рязани с традиционным майским концертом
В Рязани велосипедист сбил школьницу на самокате
В Рязани мужчина выпал из окна пятого этажа
Рязанцы задолжали за газ почти 100 миллионов рублей
В ресторане «Буфетъ» запустили собственное производство сыров
Рязанские невесты устроят в конце мая забег на шпильках и снимутся в клипе
Пропавшую неделю назад 15-летнюю рязанку нашли живой
С предприятия, загрязнившего рязанские реки, пытаются взыскать почти 4 млрд рублей
Пять человек пострадали в жестком ДТП на Есенина в Рязани
24 мая в Рязани пешеходной экскурсией откроется туристический сезон
Выпускники РязГМУ отметили 25-летие своих врачебных дипломов