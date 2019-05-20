В Рязани сфотографировали спящего у Вечного огня мужчину

СЕГОДНЯ 15:55 2019-05-20T15:55:49+03:00

С правовой точки зрения нарушения в «возлежании» на мемориале нет, а вот с моральной - ситуация людьми трактуется по-разному

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19 мая в группе «Рязань без цензуры» появилась фотография мужчины характерного внешнего вида, спящего возле Вечного огня на площади Победы. Судя по освещению и количеству машин, кадр сделан рано утром.

Нельзя не вспомнить бурные дискуссии, когда зимой 2017 года у Вечного огня решили погреться рабочие и тоже попали в объектив. В определенной степени эти случаи схожи.

В пресс-службе УМВД по Рязанской области «Комсомольской правде» пояснили, что сам «отдых» на мемориале правонарушением не является. Однако патрульный, заметь он такую картину, должен бы был разобраться в ситуации, опросить гражданина (таковы рекомендации в случае любых проявлений необычного поведения), а в случае, если человеку стало плохо, вызвать медиков. Также он мог попросить мужчину уйти, чтобы тот не смущал прохожих.

Кстати, правоохранители настоятельно рекомендуют очевидцам вызвать «скорую» и полицию, если кто-то лежит на земле или упал прямо на глазах. Главное – не оставаться равнодушными.

И все же героя упомянутой публикации могли привлечь к административной ответственности, если он был пьян. Появление в общественных местах в таком виде запрещено статьей 20.21 КоАП РФ. Человека в «состоянии нестояния», опять же, должен осмотреть специалист, и, если угрозы здоровью нет, «клиента» можно забирать в отделение для составления протокола.

ИСТОЧНИК KP.RU