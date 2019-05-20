На трех рязанских дорогах вводится ограничение для большегрузов
С 20 мая по 31 августа на федеральных трассах ограничено движение тяжеловесных автомобилей, сообщает Росавтодор.
Большегрузам нельзя будет ездить днем, когда температура воздуха превысит +32°C. Наверстать упущенное можно в более прохладное время суток – проезд в жаркие периоды разрешен с 22:00 до 10:00.
– Эта мера поможет уберечь дороги от дефектов и разрушения. Ограничения действуют на федеральных трассах всей страны, – уточняют дорожники.
Напомним, что по территории Рязанской области проходит три федеральные трассы:
– М5 «Урал» (мимо Рыбного, Рязани, Шилова, далее через Шацк);
– Р-22 «Каспий» (через Михайлов, Скопин и Александро-Невский);
– дорога Р132 «Рязань-Михайлов-Тула-Калуга».
ИСТОЧНИК KP.RU