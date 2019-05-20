2019-05-20T15:39:29+03:00
Авто

На трех рязанских дорогах вводится ограничение для большегрузов

Ездить нельзя будет в жаркие дни
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 20 мая по 31 августа на федеральных трассах ограничено движение тяжеловесных автомобилей, сообщает Росавтодор.

Большегрузам нельзя будет ездить днем, когда температура воздуха превысит +32°C. Наверстать упущенное можно в более прохладное время суток – проезд в жаркие периоды разрешен с 22:00 до 10:00.

– Эта мера поможет уберечь дороги от дефектов и разрушения. Ограничения действуют на федеральных трассах всей страны, – уточняют дорожники.

Напомним, что по территории Рязанской области проходит три федеральные трассы:

– М5 «Урал» (мимо Рыбного, Рязани, Шилова, далее через Шацк);

– Р-22 «Каспий» (через Михайлов, Скопин и Александро-Невский);

– дорога Р132 «Рязань-Михайлов-Тула-Калуга».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязани сфотографировали спящего у Вечного огня мужчину
В рязанском райцентре вопреки протестам местных жителей снесли старинный татарский особняк
После обращения рязанцев УФАС проверит законность продажи элитной земли
«Мармакс» рассказал о приватной атмосфере комплекса бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева»
Ночные заморозки не желают оставлять Рязанскую область
В Рязани пропал 55-летний велосипедист
Рязанский Фонд капремонта перестал публиковать районы с плохими сборами взносов
Петицию против уничтожения озера в Рязани направят в ЮНЕСКО
Денис Мацуев выступил в Рязани с традиционным майским концертом
В Рязани велосипедист сбил школьницу на самокате
В Рязани мужчина выпал из окна пятого этажа
Рязанцы задолжали за газ почти 100 миллионов рублей
В ресторане «Буфетъ» запустили собственное производство сыров
Рязанские невесты устроят в конце мая забег на шпильках и снимутся в клипе
Пропавшую неделю назад 15-летнюю рязанку нашли живой
С предприятия, загрязнившего рязанские реки, пытаются взыскать почти 4 млрд рублей
Пять человек пострадали в жестком ДТП на Есенина в Рязани
24 мая в Рязани пешеходной экскурсией откроется туристический сезон
Выпускники РязГМУ отметили 25-летие своих врачебных дипломов