На трех рязанских дорогах вводится ограничение для большегрузов

СЕГОДНЯ 15:22 2019-05-20T15:39:29+03:00

Ездить нельзя будет в жаркие дни

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С 20 мая по 31 августа на федеральных трассах ограничено движение тяжеловесных автомобилей, сообщает Росавтодор.

Большегрузам нельзя будет ездить днем, когда температура воздуха превысит +32°C. Наверстать упущенное можно в более прохладное время суток – проезд в жаркие периоды разрешен с 22:00 до 10:00.

– Эта мера поможет уберечь дороги от дефектов и разрушения. Ограничения действуют на федеральных трассах всей страны, – уточняют дорожники.

Напомним, что по территории Рязанской области проходит три федеральные трассы:

– М5 «Урал» (мимо Рыбного, Рязани, Шилова, далее через Шацк);

– Р-22 «Каспий» (через Михайлов, Скопин и Александро-Невский);

– дорога Р132 «Рязань-Михайлов-Тула-Калуга».

ИСТОЧНИК KP.RU