2019-05-20T13:57:21+03:00
Недвижимость

«Мармакс» рассказал о приватной атмосфере комплекса бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева»

Здесь будет реализована уникальная система шумоизоляции стен и пола
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«Мармакс» рассказал о приватной атмосфере комплекса бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева».

– Этот проект отличается своей приватной атмосферой. В жилом комплексе будет реализована уникальная система шумоизоляции стен и пола. В доме – всего 2 подъезда, 8 жилых этажей и 1 этаж для коммерции. Здесь вы и ваши соседи будете жить в гармонии, созданной специально для каждого, – рассказали представители компании.

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Девелопер отметил, что на первом коммерческом этаже жилого комплекса будут располагаться магазины и кофейни.

– Специально для жителей комплекса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» мы разработали современные концепции комфортной жизни: лифт до супермаркета, личный бесплатный фитнес-зал и закрытый двор-галерея. Это не просто современный комфорт – это привилегии, которыми сможет воспользоваться каждый из владельцев квартир, – пояснили в пресс-центре «Мармакс».

За приватность атмосферы отвечает многоуровневая система безопасности, которая включает контроль доступа и систему круглосуточного видеонаблюдения – она будет установлена в местах общественного пользования и по периметру дома.

Получить подробную информацию о индивидуальных условиях покупки и бронирования вы можете по телефону отдела продаж: 500-005.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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