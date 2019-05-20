2019-05-20T13:41:01+03:00
Происшествия

Ночные заморозки не желают оставлять Рязанскую область

МЧС продлило метеопредупреждение
Роман ДОРОФЕЕВ
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Днем в понедельник, 20 мая, Главное управление МЧС по Рязанской области, ссылаясь на данные регионального гидрометцентра, опубликовало метеопредупреждение. В сообщении говорится, что ночные заморозки продляться, как минимум до завтрашнего дня.

Утром 21 мая на территории Рязанской области столбики термометров опустятся к отметке 0 градусов по Цельсию, местами – температура и вовсе окажется отрицательной -1 градус по Цельсию.

Сотрудники ведомства предупреждают, что прохладная погода, может послужить причиной гибели урожая. Рекомендуется укрыть растения полимерной пленкой или соломой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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