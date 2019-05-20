В Рязани пропал 55-летний велосипедист
Мужчину ищут с субботы
.Фото: Екатерина СМБАТЯН
Изменить размер текста:
Днем в понедельник, 20 мая, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил в своей группе ВКонтакте, что в Рязани пропал 55-летний Эдуард Логинов.
Эдуард Викторович уехал на своем велосипеде STELS еще в субботу, 18 мая, и пропал.
Приметы: рост 168-170 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.
Предположительно был одет в темно-синий спортивный костюм, бандану камуфлированной расцветки, черные кроссовки.
На велосипеде есть красный подсумок.
Людей, знающих что-либо о местонахождении Эдуарда Логинова, просят сообщить информацию по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU