2019-05-20T13:23:36+03:00
Происшествия

В Рязани пропал 55-летний велосипедист

Мужчину ищут с субботы
Мария БЛИНОВА
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..Фото: Екатерина СМБАТЯН
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Днем в понедельник, 20 мая, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил в своей группе ВКонтакте, что в Рязани пропал 55-летний Эдуард Логинов.

Эдуард Викторович уехал на своем велосипеде STELS еще в субботу, 18 мая, и пропал.

Приметы: рост 168-170 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

Предположительно был одет в темно-синий спортивный костюм, бандану камуфлированной расцветки, черные кроссовки.

На велосипеде есть красный подсумок.

Людей, знающих что-либо о местонахождении Эдуарда Логинова, просят сообщить информацию по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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