Рязанский Фонд капремонта перестал публиковать районы с плохими сборами взносов

СЕГОДНЯ 12:53 2019-05-20T12:56:39+03:00

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Фонд капитального ремонта многоэтажек Рязанской области опубликовал данные о собираемости взносов: на 1 мая она составила 86,5%.

Самые дисциплинированные жильцы в Богородицком сельском поселении Милославского района: люди оплачивают в срок более 99% платы за капремонт.

По области лидирует Ермишинский район (94%), Сасово (почти 93%) и Пителинский район (92%). Больше 90% взносов внесены в срок в Пронском и Шацком районах.

А вот самые низкие показатели Фонд капремонта публиковать перестал. Последний раз такие данные официально обнародовали в конце прошлого года: тогда с собираемостью хуже всего дела обстояли в Шиловском (66%) и Клепиковском (76%) районах.

Позже, после увольнения тогдашнего пресс-секретаря Фонда, информация на сайте регионального оператора не обновлялась вовсе. С апреля этого года публикации возобновились, но теперь здесь показывают только лучшее – информации о низкой платежной дисциплине нет в принципе.

К слову, общий по области показатель не меняется уже очень долго – он так и колеблется около 86%.

Напомним, что в прошлом году, после того как накопился приличный долг от жильцов, юристы Фонда начали активно обращаться в суды. Как правило, заседания по таким делам проходят заочно, то есть в отсутствии должника. Дальше за дело берутся приставы, которые могут списать задолженность по взносам и с начисленной на банковскую карту пенсии.

ИСТОЧНИК KP.RU