Рязанцы задолжали за газ почти 100 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:32 2019-05-20T10:32:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Газовики вместе с приставами провели очередной рейд по неплательщикам. На этот раз обходили обитателей Советского района облцентра, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». За один рейд специалисты прошли по 10 адресам – общий долг жильцов этих домов больше 200 тысяч рублей.

О задолженности жильцы знали – уведомления им рассылали регулярно. Так и не получив платежи, газовики пошли в суд, потому за дело и взялись приставы.

Теперь, если долги люди не погасят, то им ограничат выезд за границу, арестуют и продадут имущество. Деньги от продажи и пойдут на оплату газа.

Сейчас общая задолженность населения области за природный газ более 92 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU