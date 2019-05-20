2019-05-20T08:43:37+03:00
Общество

Пропавшую неделю назад 15-летнюю рязанку нашли живой

Девушка-подросток находится в кругу родственников
Яков РЫКОВ
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Фото: "Лиза Алерт Рязань".Фото: "Лиза Алерт Рязань".
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Пропавшую неделю назад в областном центре 15-летнюю девушку нашли живой, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань». Напомним, несовершеннолетняя еще 13 мая ушла из дома и в течение нескольких дней ее местонахождении было неизвестно. Сейчас девушка находится в кругу родных и близких.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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