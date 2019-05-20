Пропавшую неделю назад 15-летнюю рязанку нашли живой
Пропавшую неделю назад в областном центре 15-летнюю девушку нашли живой, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань». Напомним, несовершеннолетняя еще 13 мая ушла из дома и в течение нескольких дней ее местонахождении было неизвестно. Сейчас девушка находится в кругу родных и близких.
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В настоящее время женщина находится в кругу родных и близких (подробнее).
Найдено тело погибшей рязанки, которая полгода числилась без вести пропавшей
В Рязанской области обнаружили тело пожилой жительницы села Виленки Михайловского района, которая полгода считалась без вести пропавшей. Пенсионерка умерла на соседнем приусадебном участке (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU