24 мая в Рязани пешеходной экскурсией откроется туристический сезон
Пешеходная экскурсия под названием «Рязань событийная» 24 мая откроет туристический сезон в столице региона в 15:00.
В пятницу, 24 мая, в Рязани официально откроется летний туристический сезон 2019 года. Первым его событием станет пешеходная экскурсия по центру Рязани, которая отправится с улицы Почтовой в 15:00.
В 16:00 у офиса городского информационного центра (ул. Почтовая, 54) пройдет открытие штаба II Форума древних городов, готовящегося этим летом. Рязанцев и гостей города ждет театрализованное представление, презентация площадок форума. Все желающие смогут поставить уникальную печать с логотипом праздника на любую открытку или книгу.
С 17:00 до 20:00 на улице Почтовой будут представлены другие рязанские фестивали, намеченные на лето – «Золотая ладья» в Касимове, «Старая Рязань» в Спасском районе, «Малина» в Новоселках, фестиваль гончаров в Скопине.
Фестиваль гончаров проходит в Скопине, славящемся своей керамикойФото: Владимир ФРОЛОВ
ИСТОЧНИК KP.RU