24 мая в Рязани пешеходной экскурсией откроется туристический сезон

СЕГОДНЯ 19:33 2019-05-19T19:34:04+03:00

В 2018 году I Форум древних городов привлек в Рязань несколько тысяч приезжих Фото: Владимир ФРОЛОВ

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Пешеходная экскурсия под названием «Рязань событийная» 24 мая откроет туристический сезон в столице региона в 15:00.

В пятницу, 24 мая, в Рязани официально откроется летний туристический сезон 2019 года. Первым его событием станет пешеходная экскурсия по центру Рязани, которая отправится с улицы Почтовой в 15:00.

В 16:00 у офиса городского информационного центра (ул. Почтовая, 54) пройдет открытие штаба II Форума древних городов, готовящегося этим летом. Рязанцев и гостей города ждет театрализованное представление, презентация площадок форума. Все желающие смогут поставить уникальную печать с логотипом праздника на любую открытку или книгу.

С 17:00 до 20:00 на улице Почтовой будут представлены другие рязанские фестивали, намеченные на лето – «Золотая ладья» в Касимове, «Старая Рязань» в Спасском районе, «Малина» в Новоселках, фестиваль гончаров в Скопине.

Фестиваль гончаров проходит в Скопине, славящемся своей керамикойФото: Владимир ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU