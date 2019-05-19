Новая неделя в Рязани начнется с северного ветра и заморозков

СЕГОДНЯ 17:22 2019-05-19T17:22:25+03:00

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По данным рязанской гидрометерологической службы, 20 мая в нашем регионе ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер будет из северной четверти, ночью его скорость ожидается на уровне от 1 до 6 метров в секунду, а днем от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +1 до +6ºС, местами на почве заморозки. Однако днем будет тепло – от +17 до +22ºС.

Прогноз погоды на 20 мая опубликовало на своем интернет-сайте управление МЧС по Рязанской области. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. Общий уровень загрязнения воздуха – умеренный, экологическая обстановка – устойчивая.

ИСТОЧНИК KP.RU