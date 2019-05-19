Мастер-класс рязанским школьникам дал актер Егор Сальников

СЕГОДНЯ 16:03 2019-05-19T16:05:57+03:00

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В Рязани побывал актер театра и кино, режиссер, поэт Егор Сальников, знакомый зрителям по телесериалам «Ялта 45» и «Мухтар. Новый след», а также по скетч-шоу «Даешь молодежь». В наш город его приласило руководство детской творческой студии «ЮнМедиа», где преподают первые навыки работ в кинематографе и журналистике.

Актер провел для детей мастер-класс актерского мастерства, принял участие в записи телепередачи «Разговор у свечи», которую снимают сами дети, а также поучаствовал в собрании киноклуба, где показывали фильм 1984 года «Чучело» с Роланом Быковым, Юрием Никулиным и Кристиной Орбакайте в главных ролях.

Мастер-класс Егора Сальникова в студии «ЮнМедиа»Фото: Владимир ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU