2019-05-19T11:23:55+03:00
Звезды

На «ночи музеев» рязанцы увидели неизвестный портрет Эраста Гарина

Полотно работы Альберта Папикяна было написано во время съемок кинофильма «Обыкновенное чудо»
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Эраст Гарин в фильме «Обыкновенное чудо» и на портрете ПапикянаЭраст Гарин в фильме «Обыкновенное чудо» и на портрете Папикяна
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Вечером 18 мая в Рязани прошла ночь музеев. Вход во все музеи в этот вечер был бесплатным, плюс музейные работники подготовили для посетителей множество сюрпризов.

В Рязанском художественном музее на несколько дней выставлена картина народного художника Альберта Папикяна. Это портрет знаменитого актера-рязанца Эраста Гарина, которого весь СССР знал по роли короля в киносказке «Золушка». Но этот портрет был написан, когда он играл короля в фильме «Обыкновенное чудо» в 1963 году.

По словам музейных работников, художник здесь работал в жанре классического парадного портрета монархов и аристократов, но в деталях полотна сквозит ирония: всклокоченные волосы, рассеянный взгляд, сигарета в руке. Эраст Гарин просил передать этот портрет художественному музею.

ИСТОЧНИК KP.RU

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