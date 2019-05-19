Рязанские десантники выиграли олимпиаду курсантов военных вузов

СЕГОДНЯ 10:07 2019-05-19T10:51:37+03:00

Сводное подразделение, участвовавшее в параде на День Победы, отметил министр обороны России Фото: Владимир ФРОЛОВ

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С 13 по 18 мая в Рязани проходила олимпиада курсантов военных вузов, где более 300 представителей России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении, Таджикистана и Узбекистана показывали свои теоретические и практические знания по таким военным дисциплинам, как «Ориентирование», «Огневое поражение», «Армейский биатлон», а также, например, по международному гуманитарному праву.

Победу в олимпиаде одержала команда Рязанского воздушно-десантного училища, получившая кубок председателя совета министров обороны государств-участников СНГ. В награждении участвовали губернатор Рязанской области Николай Любимов и временно исполняющий обязанности командующего ВДВ России Владимир Кочетков.

ИСТОЧНИК KP.RU