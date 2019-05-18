Рязанцев пригласили бесплатно обследовать родинки на онкологию

СЕГОДНЯ 21:25 2019-05-18T21:25:42+03:00

Пройти диагностику на меланому можно будет в ближайший понедельник

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20 мая все желающие смогут пройти диагностику меланомы, чтобы своевременно выявить проблемные родинки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.

Как отметили в минздраве, сегодня в медицине широко внедряется в практику огромное количество современных таргетных имунобиологических лекарств, но залогом успешного лечения опасной опухоли кожи является своевременная диагностика.

— В Рязанском кожно-венерологическом диспансере есть все возможности для ранней диагностики меланомы, — рассказывает главный врач ОККВД Елена Большакова. — Прием ведут высококвалифицированные специалисты, лечебное учреждение укомплектовано необходимым оборудование для обследования. Мы работаем в тесном сотрудничестве с коллегами из онкологического диспансера.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Прием специалистов Рязанского кожно-венерологического диспансера осуществляется по предварительной записи федеральной горячей линии 8 (800) 200-03-45 и без предварительной записи, в порядке очередности.

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ИСТОЧНИК KP.RU