Рязанцев пригласили бесплатно обследовать родинки на онкологию
20 мая все желающие смогут пройти диагностику меланомы, чтобы своевременно выявить проблемные родинки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.
Как отметили в минздраве, сегодня в медицине широко внедряется в практику огромное количество современных таргетных имунобиологических лекарств, но залогом успешного лечения опасной опухоли кожи является своевременная диагностика.
— В Рязанском кожно-венерологическом диспансере есть все возможности для ранней диагностики меланомы, — рассказывает главный врач ОККВД Елена Большакова. — Прием ведут высококвалифицированные специалисты, лечебное учреждение укомплектовано необходимым оборудование для обследования. Мы работаем в тесном сотрудничестве с коллегами из онкологического диспансера.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Прием специалистов Рязанского кожно-венерологического диспансера осуществляется по предварительной записи федеральной горячей линии 8 (800) 200-03-45 и без предварительной записи, в порядке очередности.
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ИСТОЧНИК KP.RU