Белорусские десантники отработают в Рязани прыжки со специальными парашютами

СЕГОДНЯ 19:07 2019-05-18T19:07:54+03:00

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18 мая на сбор в Рязань прибыли солдаты и офицеры Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии, сообщает «Интерфакс». На базе 309-го Центра специальной парашютной подготовки ВДВ белорусские десантники будут совершенствовать навыки высотных прыжков с использованием российских парашютных систем специального назначения типа «крыло».

В течение месяца под руководством инструкторов военнослужащие совершат около 30 прыжков с парашютной системой специального назначения с высоты до 5 тысяч метров, в том числе с применением индивидуального кислородного оборудования парашютиста.

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ИСТОЧНИК KP.RU