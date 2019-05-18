Белорусские десантники отработают в Рязани прыжки со специальными парашютами
18 мая на сбор в Рязань прибыли солдаты и офицеры Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии, сообщает «Интерфакс». На базе 309-го Центра специальной парашютной подготовки ВДВ белорусские десантники будут совершенствовать навыки высотных прыжков с использованием российских парашютных систем специального назначения типа «крыло».
В течение месяца под руководством инструкторов военнослужащие совершат около 30 прыжков с парашютной системой специального назначения с высоты до 5 тысяч метров, в том числе с применением индивидуального кислородного оборудования парашютиста.
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