Около недели в Рязани не могут найти пропавшую 15-летнюю Катю Лаврову

СЕГОДНЯ 16:19 2019-05-18T16:20:35+03:00

О местонахождении девушки неизвестно с 13 мая

Изменить размер текста: A A

В Рязани разыскивают пропавшую 15-летнюю Екатерину Лаврову. Сообщение об исчезновении появилось в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Alert Рязань».

По информации волонтеров, о местонахождении девушки неизвестно с 13 мая.

Приметы: рост - 174 см; телосложение – худощавое; волосы – длинные, светло-русые; глаза - карие.

Одета: розовая болоньевая куртка, черная юбка, черно-белые балетки.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Пропавшую больше суток назад 51-летнюю рязанку нашли живой

В настоящее время женщина находится в кругу родных и близких (подробнее).

Найдено тело погибшей рязанки, которая полгода числилась без вести пропавшей

В Рязанской области обнаружили тело пожилой жительницы села Виленки Михайловского района, которая полгода считалась без вести пропавшей. Пенсионерка умерла на соседнем приусадебном участке (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU