2019-05-18T16:20:35+03:00
Происшествия

Около недели в Рязани не могут найти пропавшую 15-летнюю Катю Лаврову

О местонахождении девушки неизвестно с 13 мая
Александр РАДЫГИН
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Фото: "Лиза Алерт Рязань".Фото: "Лиза Алерт Рязань".
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В Рязани разыскивают пропавшую 15-летнюю Екатерину Лаврову. Сообщение об исчезновении появилось в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Alert Рязань».

По информации волонтеров, о местонахождении девушки неизвестно с 13 мая.

Приметы: рост - 174 см; телосложение – худощавое; волосы – длинные, светло-русые; глаза - карие.

Одета: розовая болоньевая куртка, черная юбка, черно-белые балетки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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