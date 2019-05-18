Около недели в Рязани не могут найти пропавшую 15-летнюю Катю Лаврову
В Рязани разыскивают пропавшую 15-летнюю Екатерину Лаврову. Сообщение об исчезновении появилось в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Alert Рязань».
По информации волонтеров, о местонахождении девушки неизвестно с 13 мая.
Приметы: рост - 174 см; телосложение – худощавое; волосы – длинные, светло-русые; глаза - карие.
Одета: розовая болоньевая куртка, черная юбка, черно-белые балетки.
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ИСТОЧНИК KP.RU