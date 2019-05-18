Коммунальная авария в Дашково-Песочне полностью устранена — мэрия

СЕГОДНЯ 15:00 2019-05-18T15:00:06+03:00

Подача холодной воды возобновилась во все дома микрорайона

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Коммунальная авария в микрорайоне Дашково-Песочня полностью устранена. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

«Дали воду по всем адресам. В ближайшее время система наполнится и давление воды будет восстановлено», — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 17 мая во время работ у дома №9 по улице Советской Армии рабочие повредили участок водопроводной трубы диаметром 800 мм. В результате происшествия подтопило сквер имени Александрова, без водоснабжения остались жители нескольких улиц микрорайона.

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ИСТОЧНИК KP.RU