Коммунальная авария в Дашково-Песочне полностью устранена — мэрия
Коммунальная авария в микрорайоне Дашково-Песочня полностью устранена. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.
«Дали воду по всем адресам. В ближайшее время система наполнится и давление воды будет восстановлено», — говорится в сообщении.
Напомним, вечером 17 мая во время работ у дома №9 по улице Советской Армии рабочие повредили участок водопроводной трубы диаметром 800 мм. В результате происшествия подтопило сквер имени Александрова, без водоснабжения остались жители нескольких улиц микрорайона.
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ИСТОЧНИК KP.RU