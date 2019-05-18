Пожарно-химические станции Рязанской области получили новую лесохозяйственную технику

СЕГОДНЯ 14:17 2019-05-18T14:18:49+03:00

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18 мая на территории Солотчинского лесничества губернатор Николай Любимов вручил ключи от лесохозяйственной техники. Четыре трактора «Беларус» и два лесопатрульных автомобиля на базе УАЗ направятся на пожарно-химические станции Шилова, Кипчаково Кораблинского района, Касимова и Выши Шацкого района.

— Мы будем продолжать это делать, потому что все помнят, когда наша область серьезно пострадала от лесных пожаров. Такого допускать больше нельзя, — заявил губернатор Николай Любимов. — Для этого мы закупаем технику, для этого нужно планомерно продвигать политику на сохранение и спасение лесов.

Фото: "КП-Рязань".

Напомним, в этот же день в Солотчинском лесничестве глава региона участвовал в акции «Лес Победы 2019», где на месте санитарной вырубки посадил больше десятка сеянцев сосны.

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ИСТОЧНИК KP.RU